«Динамо-Ак Барс» закрепило лидерство в женской Суперлиге, обыграв «Протон»

Сегодня, 16 февраля, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Протон» (Саратов) в рамках 23-го тура женской Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (25:15, 17:25, 25:12, 25:20).

В турнирной таблице «Динамо-Ак Барс» занимает первое место с результатом 65 очков. «Протон» располагается на девятой строчке, заработав 28 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».