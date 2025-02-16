«Динамо-Ак Барс» закрепило лидерство в женской Суперлиге, обыграв «Протон»
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Сегодня, 16 февраля, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Протон» (Саратов) в рамках 23-го тура женской Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (25:15, 17:25, 25:12, 25:20).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 23-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Протон: Селиверстова, Андреева, Лискина, Сергеева, Слаутина, Крук, Геращенкова, Зиновьева, Вашина, Протасова, Лубенченко, Якшич
Динамо-Ак Барс: Овсянникова, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Борисова, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Белоглазова, Макарова, Сперскайте, Реброва, Смирнова
В турнирной таблице «Динамо-Ак Барс» занимает первое место с результатом 65 очков. «Протон» располагается на девятой строчке, заработав 28 очков.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
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