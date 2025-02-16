Московское «Динамо» уверенно обыграло АСК в рамках ЧР по волейболу
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Волейболисты московского «Динамо» одержали победу в 26-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Константина Брянского обыграли соперников из АСК (Нижний Новгород). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:21).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 26-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
АСК
Нижний Новгород
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Полочанин, Каюмов, Сёмышев, Кураш, Керминен
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Бесчастнов, Никитин, Ищенко, Никоненко
«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице мужской Суперлиги (52 очка). Волейболисты АСК расположились на 14-й строчке чемпионата с 15 очками.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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