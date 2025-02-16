Московское «Динамо» уверенно обыграло АСК в рамках ЧР по волейболу

Волейболисты московского «Динамо» одержали победу в 26-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Константина Брянского обыграли соперников из АСК (Нижний Новгород). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:21).

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице мужской Суперлиги (52 очка). Волейболисты АСК расположились на 14-й строчке чемпионата с 15 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.