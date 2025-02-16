Женская Суперлига: результаты игрового дня 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, состоялся один матч 23-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 23-й тур. Результаты игрового дня 16 февраля:

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (15:25, 25:17, 12:25: 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».