Мужская Суперлига: результаты игрового дня 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, прошли матчи 26-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 26-й тур. Результаты 16 февраля:

«Оренбуржье» (Оренбург) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (19:25, 18:25, 20:25);

«Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Кузбасс» (Кемерово) — 2:3 (23:25, 25:23, 25:18, 17:25, 12:15);

«Динамо» (Москва) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:20, 25:19, 25:21).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.