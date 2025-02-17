Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 23-го тура

В Италии завершился 23-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 25 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, на тай-брейке уступил «Имоко Конельяно» со счётом 2:3 (19:25, 25:19, 23:25, 25:19, 10:15). Толок набрала девять очков, Акимова на площадку не вышла.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 3:1 (28:26, 25:19, 17:25, 25:19) победил «Тальмассонс». Россиянка принесла команде 13 очков.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 0:3 (13:25, 20:25, 20:25) уступил «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова. Ляшко набрала три очка, Антропова – 21 очко и была признана MVP матча, Котикова на площадку не вышла.

«Мегабокс Валлефолья» Виктория Кобзарь уступил «Пинероло» со счётом 1:3 (17:25, 25:19, 17:25, 14:25). Россиянка не принесла очков команде.

После 23-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой, «Новара» Толок и Акимовой, «Кьери» Ляшко и «Валлефолья» Кобзарь сохранили второе, четвёртое, пятое и восьмое места в турнирной таблице соответственно. «Кунео» Капраловой поднялся с 11-го на 10-е место.