«Встреча имени Максима Сапожкова». Денис Богдан — о победе «Динамо» над АСК

Доигровщик московского волейбольного клуба Денис Богдан прокомментировал результат встречи на домашней площадке с нижегородским АСК в рамках 26-го тура мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:21) в пользу столичного клуба.

«Встреча имени Максима Сапожкова – 14 очков и 5 эйсов за сет. Макс – молодец! Добавляет. Для зрителей игра также была интересной, хоть и 3:0, но АСК – защитная команда, с ней никогда не бывает просто. Ну и здорово, что нам удалось дать возможность поиграть всем ребятам», – приводит слова Богдана пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, после 26-го тура московская команда занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» сыграет с МГТУ.