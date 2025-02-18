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Константин Абаев признан MVP матча в Италии

Константин Абаев признан MVP матча в Италии
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Итальянский волейбольный клуб «Верона», за который выступает российский 25-летний связующий Константин Абаев, одержал победу со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:21) над «Пьяченцей» в рамках 20-го тура национального чемпионата.

Россиянин начал игру в стартовом составе, набрал пять очков и во второй раз в сезоне был признан MVP матча. Сейчас клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Напомним, в текущем сезоне «Верона» впервые в своей истории вышла сначала в полуфинал, а затем и в финал мужского Кубка Италии, где уступила «Чивитанове». По информации «БО Спорт», Абаев вернётся в российскую Суперлигу уже в следующем сезоне и будет выступать за казанский «Зенит».

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