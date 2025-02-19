Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 26-го тура

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 26-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги, который завершился 16 февраля 2025 года.

В символическую команду вошли доигровщик Осниэль Мельгарехо («Динамо-ЛО»), блокирующий Дмитрий Жук («Динамо» М), диагональный Максим Сапожков («Динамо» М), связующий Роман Порошин («Белогорье») и либеро Владимир Шишкин («Динамо-ЛО»).

Лучшим новичком 26-го тура признан Николай Зубов (МГТУ).

Напомним, после 26 туров первое место в турнирной таблице мужской волейбольной Суперлиги занимает «Зенит-Казань», имеющий в активе 68 очков.