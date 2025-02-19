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Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 23-го тура

Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 23-го тура
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Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 23-го тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги, который завершился 16 февраля 2025 года.

В символическую команду вошли доигровщица Наталья Кроткова («Омичка»), блокирующая Анна Тельникова («Ленинградка»), диагональная Екатерина Сокольчик («Минчанка»), связующая Юлия Барташевич («Минчанка») и либеро Ольга Костюкевич («Локомотив» К).

Лучшим новичком 23-го тура признана Владислава Руденя («Динамо-Метар»).

Напомним, после 23 туров первое место в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги занимает «Динамо-Ак Барс», в активе команды 65 очков.

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