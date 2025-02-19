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Цветан Соколов: волейбол в России набирает популярность, а конкуренция возросла

Цветан Соколов: волейбол в России набирает популярность, а конкуренция возросла
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Болгарский диагональный московского «Динамо» Цветан Соколов рассказал об уровне чемпионата России.

«Когда я приехал в Россию, здесь в основном играли в силовой волейбол. Но через местные клубы прошло немало иностранных специалистов. Я бы сказал, что чемпионат сейчас стал очень продвинутым как в тактическом, так и в техническом плане. Волейбол здесь набирает популярность. Конкуренция возросла. Разница между первым и последним уже не так велика. Любая команда может победить любую», — заявил Соколов в интервью Sportal.

Болгарин выступает в российской Суперлиге с 2019 года. Один сезон он провёл в казанском «Зените», а затем перебрался в московское «Динамо».

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