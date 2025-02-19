Стало известно, где пройдут финалы Лиги наций — 2025

Международная федерация волейбола (ФИВБ) объявила города, в которых состоятся решающие матчи Лиги наций — 2025. У мужчин финальный турнир пройдёт с 30 июля по 3 августа в китайском Нинбо на восьмитысячной арене, а у женщин — с 23 по 27 июля в польской Лодзи. В этом городе игровой зал вмещает 13 000 зрителей.

Как и в прошлом сезоне, турниры пройдут в формате «Финалов восьми». Участники решающих матчей определятся по итогам предварительного этапа.

В 2024 году мужскую Лигу наций во второй раз в своей истории выиграла сборная Франции, а у женщин также во второй раз чемпионками стали волейболистки из Италии.