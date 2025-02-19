Итальянский клуб россиянки Ляшко вышел в финал Кубка Вызова

Итальянский волейбольный клуб «Кьери», за который выступает россиянка Анастасия Ляшко, вышел в финал Кубка Вызова.

В полуфинале команда сыграла с турецким «Галатасараем». Первый матч завершился со счётом 3:1 (27:29, 25:20, 25:17, 25:17) в пользу команды Ляшко. Вторая встреча закончилась со счётом 1:3 (25:22, 20:25, 23:25, 25:27) в пользу турчанок. В «золотом» сете победу одержали итальянки со счётом 15:13.

В финале команда сыграет с победителем пары «Потсдам» — «Рома».

Напомним, обладателем Кубка Вызова в сезоне-2023/2024 стала итальянская «Новара», за которую выступали россиянки Вита Акимова и Марина Маркова. В текущем сезоне команда в составе с Татьяной Толок и Витой Акимовой вышла в полуфинал Кубка ЕКВ.