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«Новара» Акимовой и Толок вышла в полуфинал Кубка ЕКВ

«Новара» Акимовой и Толок вышла в полуфинал Кубка ЕКВ
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Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают россиянки Татьяна Толок и Вита Акимова, вышел в полуфинал Кубка ЕКВ – второго по значимости европейского турнира после Лиги чемпионов.

На этапе четвертьфиналов «Новара» сыграла с болгарской «Марицей». Первый матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:19). Толок набрала 23 очка и была признана MVP матча. Вторая встреча закончилась с тем же счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:14). MVP стала американская диагональная «Новары» Тэйлор Мимс.

В полуфинале «Игор Горгондзола» сразится с победителем пары «Бельско-Бяла» — «Стамбул».

Напомним, «Новара» является обладателем Кубка Вызова в сезоне-2023/2024.

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