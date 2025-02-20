Владимир Алекно получил благодарность президента РФ Владимира Путина

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Владимир Алекно награждён благодарностью президента Российской Федерации Владимира Путина за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

« Поздравляем Владимира Романовича! Желаем многих побед и плодотворной работы на благо российского спорта!» — написано в сообщение пресс-службы Всероссийской федерации волейбола на официальной странице в телеграм-канале.

Алекно — главный тренер мужской сборной России (2007—2008, 2011—2012 и 2015—2016), которую привёл к победе на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне.