«Оренбуржье» обыграло «Нову» в стартовом матче 27-го тура мужской Суперлиги
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В стартовом матче 27-го тура мужской Суперлиги в Самаре «Оренбуржье» обыграло «Нову» со счётом 3:2 (25:17, 18:25, 22:25, 25:19, 15:12). Самым результативным игроком встречи стал диагональный оренбуржцев Михаил Хлякин, набравший 25 очков. У хозяев поля 23 очка на счету диагонального Дениса Литвинова.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
20 февраля 2025, четверг. 18:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
2 : 3
Оренбуржье
Оренбург
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Феоктистов, Шпилёв, Падо, Йовович, Заступов, Еремин, Станкевич, Терентьев, Литвинов, Щербаков
Оренбуржье: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Бестужев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев
Благодаря этой победе «Оренбуржье» закрепилось на 12-й строчке турнирной таблицы. Теперь они опережают «Нову» и нижегородский АСК на две победы. 12-е место даёт право сыграть в квалификационном раунде плей-офф.
В регулярном чемпионате мужской Суперлиги команды играют в два круга. Четыре лучших клуба напрямую выйдут в четвертьфинал, а ещё восемь команд сыграют дополнительный раунд плей-офф.
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