«Оренбуржье» обыграло «Нову» в стартовом матче 27-го тура мужской Суперлиги

В стартовом матче 27-го тура мужской Суперлиги в Самаре «Оренбуржье» обыграло «Нову» со счётом 3:2 (25:17, 18:25, 22:25, 25:19, 15:12). Самым результативным игроком встречи стал диагональный оренбуржцев Михаил Хлякин, набравший 25 очков. У хозяев поля 23 очка на счету диагонального Дениса Литвинова.

Благодаря этой победе «Оренбуржье» закрепилось на 12-й строчке турнирной таблицы. Теперь они опережают «Нову» и нижегородский АСК на две победы. 12-е место даёт право сыграть в квалификационном раунде плей-офф.

В регулярном чемпионате мужской Суперлиги команды играют в два круга. Четыре лучших клуба напрямую выйдут в четвертьфинал, а ещё восемь команд сыграют дополнительный раунд плей-офф.