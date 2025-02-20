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Женская Суперлига: результаты игрового дня 20 февраля

Женская Суперлига: результаты игрового дня 20 февраля
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20 февраля состоялись два матча 24-го тура женского чемпионата России — 2024/2025 среди команд волейбольной PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Волейбол. Суперлига, женщины, 24-й тур. Результаты матчей на 20 февраля:

  • Минчанка (Минск) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:18, 25:21, 25:22);
  • Тулица (Тульская область) — Омичка (Омская область) — 3:1 (24:26, 25:14, 25:21, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси.

Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Женская Суперлига, волейбол: турнирная таблица
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Новости. Волейбол
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