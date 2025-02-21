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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 20 февраля

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 20 февраля
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20 февраля стартовал 27-й тур чемпионата России — 2024/2025 среди команд мужской PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 27-й тур. Результат игрового дня 9 января:

«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Оренбуржье» (Оренбург) — 2:3 (17:25, 25:18, 25:22, 19:25, 12:15).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт в четвертьфинал напрямую, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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