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Женская Суперлига: расписание игрового дня 21 февраля

Женская Суперлига: расписание игрового дня 21 февраля
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Сегодня, 21 февраля, состоится матч 24-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 24-й тур (время московское):

  • 16:00 «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Протон» (Саратов).
  • 19:00 «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

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