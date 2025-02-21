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Екатерина Гатина рассказала о соперничестве со старшей сестрой Светланой

Екатерина Гатина рассказала о соперничестве со старшей сестрой Светланой
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Доигровщица «Динамо-Метар» Екатерина Гатина рассказала о соперничестве с сестрой Светланой, которая выступает за казанское «Динамо-Ак Барс».

«Против Светы играть очень интересно (улыбается). Ты всё время хочешь выиграть. Всё время хочешь подать в неё, чтобы она ошиблась. А когда я нападаю — чтобы у неё не получилось защититься. Как бы это ни звучало, но хочешь выиграть именно у неё. Мне кажется, что у Светы тоже такое есть. Потому что когда мы состязались с Казанью, она всё время подавала в меня. И после матча я у неё спросила: «Света, тебе тренер сказал в меня подавать?» На что она ответила: «Нет, я просто чувствую тебя. И хочу в тебя подать». И когда я играю против Светы, мне всегда кажется, что мы не на матч, а на тренировку пришли. У нас идёт соперничество», — рассказала Гатина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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