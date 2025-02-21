Екатерина Гатина назвала волейболисток, с которыми она бы хотела сыграть в одной команде
Поделиться
Доигровщица «Динамо-Метар» Екатерина Гатина собрала сборную из волейболисток, с которыми она хотела бы сыграть в одной команде.
«Света [сестра] — второй доигровщик. Связка — Ирина Филиштинская. Либеро — Анна Подкопаева. В диагонали, может быть, Эбрар Каракурт. «Темпы» — Вика Пушина и Юля Бровкина, выбрала самых высоких. А тренером пусть будет Константин Анатольевич Ушаков», — рассказала Гатина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.
Комментарии
- 21 февраля 2025
-
18:23
-
17:11
-
16:38
-
16:07
-
09:34
-
09:23
-
00:32
- 20 февраля 2025
-
23:48
-
22:28
-
14:31
- 19 февраля 2025
-
23:37
-
23:27
-
19:13
-
18:49
-
16:58
-
11:49
- 18 февраля 2025
-
22:59
- 17 февраля 2025
-
11:09
-
10:56
-
10:37
- 16 февраля 2025
-
21:57
-
20:55
-
19:42
-
17:59
-
17:34
-
17:18
-
16:41
-
16:15
-
16:03
-
15:53
-
11:58
-
11:06
- 15 февраля 2025
-
23:51
-
23:44
-
23:09