Екатерина Гатина назвала волейболисток, с которыми она бы хотела сыграть в одной команде

Доигровщица «Динамо-Метар» Екатерина Гатина собрала сборную из волейболисток, с которыми она хотела бы сыграть в одной команде.

«Света [сестра] — второй доигровщик. Связка — Ирина Филиштинская. Либеро — Анна Подкопаева. В диагонали, может быть, Эбрар Каракурт. «Темпы» — Вика Пушина и Юля Бровкина, выбрала самых высоких. А тренером пусть будет Константин Анатольевич Ушаков», — рассказала Гатина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.