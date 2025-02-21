ВФВ оштрафовал «Динамо-Ак Барс», «Оренбуржье» и «Нову» на 200 тысяч рублей

Директорат Всероссийской федерации волейбола наложил штрафные санкции на казанский «Динамо-Ак Барс», «Оренбуржье», самарскую «Нову» и саратовский «Протон».

«Динамо-Ак Барс» получил штраф в размере 200 тысяч рублей за состоявшееся на матче с «Протоном» нарушение п.1.16. «Регламента проведения чемпионата России по волейболу 2025 года». Согласно ему «клубы, имеющие фарм-команду, при прохождении Мандатной комиссии выделяют в первой команде десять игроков, которые в течение всего чемпионата не имеют права выступать за фарм-команду».

«Оренбуржье» и «Нова» получили по такому же штрафу за нарушение п.1.2. («Игроки и тренеры должны знать официальные Правила вида спорта «Волейбол», «Регламент ВФВ» и «Регламент проведения чемпионата России») и п.7.7. «Правил вида спорта «волейбол».

Дополнительно штраф в размере 50 тысяч рублей получили главные тренеры «Оренбуржья» и «Новы» Павел Борщ и Олег Согрин.

«За отсутствие трансляции онлайн счёта на матче «Протон» – «Динамо-АкБарс» штраф в размере 50 тысяч рублей получил саратовский клуб.