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«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в матче 24-го тура Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в матче 24-го тура Суперлиги
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Сегодня, 21 февраля, волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли представительниц «Заречье-Одинцово» в матче 24-го тура женской Супрелиги — 2024/2025 со счётом 3:1 (25:15, 23:25, 25:23, 25:21).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 24-й тур
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Бугаева, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Кострова

Далее «Динамо-Ак Барс» встретится с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область), а «Заречье-Одинцово» сыграет с «Омичкой» (Омская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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