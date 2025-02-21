«Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в матче 24-го тура Суперлиги

Сегодня, 21 февраля, волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли представительниц «Заречье-Одинцово» в матче 24-го тура женской Супрелиги — 2024/2025 со счётом 3:1 (25:15, 23:25, 25:23, 25:21).

Далее «Динамо-Ак Барс» встретится с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область), а «Заречье-Одинцово» сыграет с «Омичкой» (Омская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».