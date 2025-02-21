Волейболисты московского «Динамо» уверенно обыграли МГТУ в матче чемпионата России
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Волейболисты московского «Динамо» одержали победу в 27-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Константина Брянского обыграли соперников из МГТУ (Москва). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:14).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
МГТУ
Москва
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
МГТУ: Вышников, Пирайнен, Зубов, Щадилов, Гетман, Онищенко, Ганенко, Пискарев, Орлов, Исхаков, Котов, Драгунов, Рохин, Аношко
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (55 очков). Волейболисты МГТУ располагаются на 15-й строчке с 10 очками.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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