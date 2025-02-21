Волейболисты московского «Динамо» уверенно обыграли МГТУ в матче чемпионата России

Волейболисты московского «Динамо» одержали победу в 27-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Константина Брянского обыграли соперников из МГТУ (Москва). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:14).

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (55 очков). Волейболисты МГТУ располагаются на 15-й строчке с 10 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.