Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболисты московского «Динамо» уверенно обыграли МГТУ в матче чемпионата России

Волейболисты московского «Динамо» уверенно обыграли МГТУ в матче чемпионата России
Комментарии

Волейболисты московского «Динамо» одержали победу в 27-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Константина Брянского обыграли соперников из МГТУ (Москва). Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:14).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
МГТУ
Москва
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
МГТУ: Вышников, Пирайнен, Зубов, Щадилов, Гетман, Онищенко, Ганенко, Пискарев, Орлов, Исхаков, Котов, Драгунов, Рохин, Аношко

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (55 очков). Волейболисты МГТУ располагаются на 15-й строчке с 10 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Материалы по теме
Разгром «Локомотива» в Новосибирске! «Белогорье» вышло из кризиса?
Разгром «Локомотива» в Новосибирске! «Белогорье» вышло из кризиса?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android