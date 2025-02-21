«Зенит» СПб в трёх сетах обыграл АСК в матче мужской Суперлиги
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Закончился матч 27-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и АСК (Нижний Новгород). Игра завершилась со счётом 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Бесчастнов, Никитин, Ищенко, Никоненко
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
«Зенит» СПб занимает третье место в турнирной таблице мужской Суперлиги (55 очков). АСК располагается на 14-м месте, заработав 15 очков.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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