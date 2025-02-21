«Зенит» СПб в трёх сетах обыграл АСК в матче мужской Суперлиги

Закончился матч 27-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и АСК (Нижний Новгород). Игра завершилась со счётом 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» СПб занимает третье место в турнирной таблице мужской Суперлиги (55 очков). АСК располагается на 14-м месте, заработав 15 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.