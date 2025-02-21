Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Зенит» СПб в трёх сетах обыграл АСК в матче мужской Суперлиги

«Зенит» СПб в трёх сетах обыграл АСК в матче мужской Суперлиги
Комментарии

Закончился матч 27-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и АСК (Нижний Новгород). Игра завершилась со счётом 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Бесчастнов, Никитин, Ищенко, Никоненко
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

«Зенит» СПб занимает третье место в турнирной таблице мужской Суперлиги (55 очков). АСК располагается на 14-м месте, заработав 15 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Суперлига (м). Календарь
Суперлига (м). Турнирная таблица
Материалы по теме
Разгром «Локомотива» в Новосибирске! «Белогорье» вышло из кризиса?
Разгром «Локомотива» в Новосибирске! «Белогорье» вышло из кризиса?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android