Женская Суперлига: результаты игрового дня 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, состоялись матчи 24-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 24-й тур. Результаты 21 февраля:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:11, 25:13, 25:15);

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:15, 23:25, 25:23, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».