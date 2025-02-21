Мужская Суперлига: результаты игрового дня 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, состоялось два матча 27-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 27-й тур:

«Динамо М» (Москва) — МГТУ (Москва) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:14).

АСК (Нижний Новгород) — «Зенит» СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (20:25, 24:26, 23:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.