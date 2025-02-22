Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Енисей» в матче чемпионата России

Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в 27-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Пламена Константинова обыграли соперников из красноярского «Енисея». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:16, 25:20, 25:23, 27:25, 15:9).

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (56 очков). Волейболисты «Енисея» располагаются на восьмой строчке с 37 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.