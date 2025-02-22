Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Енисей» в матче чемпионата России
Поделиться
Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в 27-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Пламена Константинова обыграли соперников из красноярского «Енисея». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:16, 25:20, 25:23, 27:25, 15:9).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
22 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Вишняков, Курбанов, Кобзарь
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги (56 очков). Волейболисты «Енисея» располагаются на восьмой строчке с 37 очками.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
Комментарии
- 22 февраля 2025
-
15:41
-
10:00
-
09:46
- 21 февраля 2025
-
22:32
-
21:54
-
21:40
-
21:36
-
20:59
-
18:23
-
17:11
-
16:38
-
16:07
-
09:34
-
09:23
-
00:32
- 20 февраля 2025
-
23:48
-
22:28
-
14:31
- 19 февраля 2025
-
23:37
-
23:27
-
19:13
-
18:49
-
16:58
-
11:49
- 18 февраля 2025
-
22:59
- 17 февраля 2025
-
11:09
-
10:56
-
10:37
- 16 февраля 2025
-
21:57
-
20:55
-
19:42
-
17:59
-
17:34
-
17:18
-
16:41