«Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» в матче 27-го тура мужской Суперлиги
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Сегодня, 22 февраля, волейбольный клуб «Белогорье» (Белгород) обыграл представителей «Динамо-Урал» (Уфа) в матче 27-го тура мужской Суперлиги — 2024/2025 со счётом 3:0 (25:22: 25:21, 25:21).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Динамо-Урал
Уфа
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Динамо-Урал: Ушков, Костадинов, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Заволжский, Моторыгин, Тебенихин
В турнирной таблице «Белогорье» занимает третью строчку с результатом 56 очков. «Динамо-Урал» (47) располагается на шестом месте.
Далее «Белогорье» встретится с МГТУ, а «Динамо-Урал» сыграет с красноярским «Енисеем».
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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