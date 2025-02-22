Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Факел Ямал» в 27-м туре Суперлиги

Сегодня, 22 февраля, казанский «Зенит» обыграл команду «Факел Ямал» в матче 27-го тура мужской Суперлиги — 2024/2025 со счётом 3:0 (25:17: 25:19, 25:23).

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место с результатом 71 очко. «Факел Ямал» (28) располагается на 10-м месте.

Далее «Зенит-Казань» встретится с «Динамо-ЛО», а «Факел Ямал» сыграет с новокуйбышевской «Новой».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.