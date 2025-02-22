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Калининградский «Локомотив» одолел московское «Динамо» в 24-м туре Суперлиги

Калининградский «Локомотив» одолел московское «Динамо» в 24-м туре Суперлиги
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Сегодня, 22 февраля, калининградский «Локомотив» одолел московское «Динамо» в матче 24-го тура женской Суперлиги — 2024/2025 со счётом 3:2 (22:25, 15:25, 27:25, 25:15, 15:8).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 24-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

В турнирной таблице калининградский «Локомотив» занимает второе место с результатом 58 очков. Московское «Динамо» (45) располагается на четвёртом месте.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».

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