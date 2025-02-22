Калининградский «Локомотив» одолел московское «Динамо» в 24-м туре Суперлиги

Сегодня, 22 февраля, калининградский «Локомотив» одолел московское «Динамо» в матче 24-го тура женской Суперлиги — 2024/2025 со счётом 3:2 (22:25, 15:25, 27:25, 25:15, 15:8).

В турнирной таблице калининградский «Локомотив» занимает второе место с результатом 58 очков. Московское «Динамо» (45) располагается на четвёртом месте.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».