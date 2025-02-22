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«Мы их передавили». 18-летняя доигровщица «Локомотива» — о победе над московским «Динамо»

«Мы их передавили». 18-летняя доигровщица «Локомотива» — о победе над московским «Динамо»
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18-летняя доигровщица калининградского «Локомотива» Марина Аслямова прокомментировала свой выход на площадку в матче с московским «Динамо», а также победу команды. Встреча в рамках 24-го тура женской Суперлиги завершилась со счётом 3:2 (22:25, 15:25, 27:25, 25:15, 15:8) в пользу «Локомотива».

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 24-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

— Марина, сильно волновалась, когда тебя выпустили походу такого сильного матча?
— Поначалу немного волновалась, но затем вошла в игру. Поняла, что если будет какой-то мандраж, то игра не пойдёт. Поэтому сразу взяла себя в руки.

— Где тебе удобнее в доигровке или в диагонале? Удивилась, что тебя в третьей партии в диагональ поставили?
— Нет, в принципе, доигровщицей много лет играла, в диагонали — последние два сезона. И готова играть и там, и там. Поэтому это для меня разницы особой не играет.

— Чувствовали на тай-брейке, что дожмёте «Динамо»?
— Да, я думаю, у нас был такой эмоциональный подъём после счёта 0:2 по партиям. Хотелось, конечно, взять пятую партию. И эмоциями мы их передавили.

— Тебя признали лучшим игроком, греет душу?
— Да, я очень удивилась, сначала даже не поняла. Потом меня девчонки толкнули: «Беги быстрее». Неожиданно, но очень приятно, — рассказала Аслямова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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