«Мы их передавили». 18-летняя доигровщица «Локомотива» — о победе над московским «Динамо»

18-летняя доигровщица калининградского «Локомотива» Марина Аслямова прокомментировала свой выход на площадку в матче с московским «Динамо», а также победу команды. Встреча в рамках 24-го тура женской Суперлиги завершилась со счётом 3:2 (22:25, 15:25, 27:25, 25:15, 15:8) в пользу «Локомотива».

— Марина, сильно волновалась, когда тебя выпустили походу такого сильного матча?

— Поначалу немного волновалась, но затем вошла в игру. Поняла, что если будет какой-то мандраж, то игра не пойдёт. Поэтому сразу взяла себя в руки.

— Где тебе удобнее в доигровке или в диагонале? Удивилась, что тебя в третьей партии в диагональ поставили?

— Нет, в принципе, доигровщицей много лет играла, в диагонали — последние два сезона. И готова играть и там, и там. Поэтому это для меня разницы особой не играет.

— Чувствовали на тай-брейке, что дожмёте «Динамо»?

— Да, я думаю, у нас был такой эмоциональный подъём после счёта 0:2 по партиям. Хотелось, конечно, взять пятую партию. И эмоциями мы их передавили.

— Тебя признали лучшим игроком, греет душу?

— Да, я очень удивилась, сначала даже не поняла. Потом меня девчонки толкнули: «Беги быстрее». Неожиданно, но очень приятно, — рассказала Аслямова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.