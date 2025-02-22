Женская Суперлига: результаты игрового дня 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, состоялся один матч 24-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 24-й тур. Результаты 22 февраля:

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининградская область) — 2:3 (22:25, 15:25, 27:25, 25:15, 15:8).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».