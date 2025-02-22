Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 22 февраля

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 22 февраля
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, состоялись матчи 27-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 27-й тур. Результаты 22 февраля:

  • «Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3  (25:16, 25:20, 23:25, 25:27, 15:9);
  • «Зенит-Казань» (Казань) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:17, 25:18, 25:23);
  • «Белогорье» (Белгород) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
Материалы по теме
Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Факел Ямал» в 27-м туре Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android