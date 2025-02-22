Мужская Суперлига: результаты игрового дня 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, состоялись матчи 27-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 27-й тур. Результаты 22 февраля:

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (25:16, 25:20, 23:25, 25:27, 15:9);

«Зенит-Казань» (Казань) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:17, 25:18, 25:23);

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.