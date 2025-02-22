Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Просто вообще ничего не бывает». Владимир Алекно — о матче «Зенита» с АСК

«Просто вообще ничего не бывает». Владимир Алекно — о матче «Зенита» с АСК
Комментарии

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно высказался о победе в гостевом матче с нижегородской АСК в рамках 27-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) в пользу «Зенита».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Факел Ямал
Новый Уренгой
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Хираудо, Мозжухин, Данани, Казбанов, Морозов, Крот, Сидоренко, Капранов, Криволапов, Эннс

«Просто вообще ничего не бывает. Я уже говорил не раз: когда едешь без права на ошибку, обязан, должен побеждать – это всегда тяжело. Неважно, с кем ты играешь.

Сегодня так и получилось: было видно, что можно играть спокойно, а мы вместо этого шли очко в очко, потому что без права на ошибку. Это непросто – уйти в отрыв, легко выиграть. Сегодня не хотели ошибаться, в общем-то, в концовках нам это помогло», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Зенит» СПб в трёх сетах обыграл АСК в матче мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android