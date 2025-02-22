«Просто вообще ничего не бывает». Владимир Алекно — о матче «Зенита» с АСК

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно высказался о победе в гостевом матче с нижегородской АСК в рамках 27-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) в пользу «Зенита».

«Просто вообще ничего не бывает. Я уже говорил не раз: когда едешь без права на ошибку, обязан, должен побеждать – это всегда тяжело. Неважно, с кем ты играешь.

Сегодня так и получилось: было видно, что можно играть спокойно, а мы вместо этого шли очко в очко, потому что без права на ошибку. Это непросто – уйти в отрыв, легко выиграть. Сегодня не хотели ошибаться, в общем-то, в концовках нам это помогло», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.