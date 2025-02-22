«Просто вообще ничего не бывает». Владимир Алекно — о матче «Зенита» с АСК
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно высказался о победе в гостевом матче с нижегородской АСК в рамках 27-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) в пользу «Зенита».
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Факел Ямал
Новый Уренгой
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Хираудо, Мозжухин, Данани, Казбанов, Морозов, Крот, Сидоренко, Капранов, Криволапов, Эннс
«Просто вообще ничего не бывает. Я уже говорил не раз: когда едешь без права на ошибку, обязан, должен побеждать – это всегда тяжело. Неважно, с кем ты играешь.
Сегодня так и получилось: было видно, что можно играть спокойно, а мы вместо этого шли очко в очко, потому что без права на ошибку. Это непросто – уйти в отрыв, легко выиграть. Сегодня не хотели ошибаться, в общем-то, в концовках нам это помогло», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.
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