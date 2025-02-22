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Тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич: «Заречье» показало одну из лучших игр

Тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич: «Заречье» показало одну из лучших игр
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Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу в матче с «Заречьем-Одинцово» в рамках 24-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:15, 23:25, 25:23, 25:21).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 24-й тур
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Бугаева, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Кострова

«Знаете, бывает, что игра складывается удачно и мы побеждаем, но я недоволен качеством игры. Это не первый раз. В некоторых периодах мы играли очень хорошо и качественно, без ошибок, чисто, как вы любите говорить.

Но были моменты, когда мы не справлялись с тактическими заданиями, которые заранее обговорили. Сегодня «Заречье» показало одну из лучших игр в последнее время, и я рад этому, потому что нам нужно готовиться к плей-офф, играя с качественными соперниками», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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