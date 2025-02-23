Мужская Суперлига: расписание игрового дня 23 февраля
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Сегодня, 23 февраля, состоится матч 27-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, мужчины, 27-й тур (время московское):
- 14:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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