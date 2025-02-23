«Не получается терпеть». Пламен Константинов — о матче «Локомотива» с «Енисеем»

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал результат матча с красноярским «Енисеем» в рамках 27-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:16, 25:20, 23:25, 25:27, 15:9) в пользу новосибирцев.

«После первых двух партий «Енисей» добавил, поставил нас под давление, но даже в третьей и четвёртой партиях, когда у нас была возможность выиграть встречу и добыть трёхочковую победу, мы её сами упустили. У нас не получается терпеть в этих нервных концовках — когда команды были близко, то мы больше нервничали, чем «Енисей».

Когда у нас был отрыв, то мы действовали спокойно, показывали свою игру, но нужно уметь побеждать и в таких партиях на больше-меньше. Пока в этих моментах нам не хватает спокойствия, будем работать над этим, тогда у нас будет больше шансов в матчах за призы. Самое главное, что смогли преуспеть, несмотря на то что «Енисей» вернулся в игру после 0:2. Хорошо, что начали уверенно пятую партию, сработали установки на блоке, начали с большим отрывом и его держали до конца», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.