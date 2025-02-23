«Ситуация двоякая». Вербов рассказал о досрочной победе «Зенита» в регулярном чемпионате

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал о досрочной победе команды в регулярном чемпионате, а также прокомментировал результат встречи с новоуренгойским «Факелом» в рамках 27-го тура мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:23) в пользу казанцев.

«Ситуация с досрочной победой в регулярном чемпионате двоякая. С одной стороны, оставшиеся матчи не имеют какого-то глобального значения, но, с другой, у нас есть возможность уделить внимание каким-то вещам, которые мы должны подкорректировать. Мы уже не первый раз в такой ситуации. Уверен, что к плей-офф мы будем во всеоружии.

В матче с «Факелом» мы договорились, что постараемся каждую партию играть с какой-то целью. Во второй партии, например, подавали только планирующую подачу, а в третьем сете использовали в атаке скидки. Я доволен отношением ребят к этому», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.