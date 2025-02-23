Связующий «Белогорья» рассказал о возрождении команды перед плей-офф

Связующий «Белогорья» Роман Жось прокомментировал возрождение команды после поражения в матче с «Динамо-ЛО», а также оценил победу в игре с уфимским «Динамо-Урал» в рамках 27-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:21) в пользу белгородской команды.

«Очень важная победа после небольшого спада, который был перед «Локомотивом», поражение от Ленобласти. В Новосибирске уже нащупали свою игру, играли гораздо лучше, справились с соперником. Сегодня продолжаем показывать, что потихонечку набираем форму. Плей-офф уже на носу, и это очень важно.

Мохамед сегодня отлично сыграл, он внёс очень большой вклад в сегодняшнюю победу. В целом командная игра проявляется, всё хорошо смотрится: и атака, и защита, наверное, потихонечку возвращается. Этого нам немного не хватало, так как раньше доигровочных мячей было больше, потом стало меньше, и стали хуже их реализовывать, сейчас всё хорошо и, надеюсь, дальше будет лучше», — приводит слова Жося пресс-служба ВФВ на официальном сайте.