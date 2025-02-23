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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 23 февраля

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 23 февраля
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Сегодня, 23 февраля, состоялся один матч 27-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 27-й тур:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 2:3 (25:20, 23:25, 25:21, 22:25, 11:15).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2024/2025 стартовал 4 сентября и завершится 12 мая 2025 года. В мужском турнире принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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