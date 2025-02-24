Михайлов рассказал о планах казанского «Зенита» после победы в регулярном чемпионате

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов прокомментировал досрочную победу команды в регулярном чемпионате, а также оценил результат встречи с новоуренгойским «Факелом» в 27-м туре мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:23) в пользу казанцев.

«Не думали о том, что мы в первом круге им проиграли. Решали свои задачи, определённые установки тренерские, сконцентрировались больше на своей игре. Любая игра в преддверии плей-офф важна, потому что игровой ритм в тренировочных процессах не наберёшь. Но, повторюсь, и в этих играх мы будем обращать внимание больше на себя, а не на соперников. Потому что результат у нас уже сделан в регулярном чемпионате. И чтобы не потерять мотивацию и решить какие-то свои проблемы, которые у нас тоже, безусловно, есть, мы будем и в тренировках, и в играх работать над собой», — приводит слова Михайлова пресс-служба казанского «Зенита».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.