Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Михайлов рассказал о планах казанского «Зенита» после победы в регулярном чемпионате

Михайлов рассказал о планах казанского «Зенита» после победы в регулярном чемпионате
Аудио-версия:
Комментарии

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов прокомментировал досрочную победу команды в регулярном чемпионате, а также оценил результат встречи с новоуренгойским «Факелом» в 27-м туре мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:23) в пользу казанцев.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Факел Ямал
Новый Уренгой
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Хираудо, Мозжухин, Данани, Казбанов, Морозов, Крот, Сидоренко, Капранов, Криволапов, Эннс

«Не думали о том, что мы в первом круге им проиграли. Решали свои задачи, определённые установки тренерские, сконцентрировались больше на своей игре. Любая игра в преддверии плей-офф важна, потому что игровой ритм в тренировочных процессах не наберёшь. Но, повторюсь, и в этих играх мы будем обращать внимание больше на себя, а не на соперников. Потому что результат у нас уже сделан в регулярном чемпионате. И чтобы не потерять мотивацию и решить какие-то свои проблемы, которые у нас тоже, безусловно, есть, мы будем и в тренировках, и в играх работать над собой», — приводит слова Михайлова пресс-служба казанского «Зенита».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Материалы по теме
Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Факел Ямал» в 27-м туре Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android