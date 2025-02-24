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«Показали хорошую игру на блоке и в защите». Мамедова — о победе над «Ленинградкой»

«Показали хорошую игру на блоке и в защите». Мамедова — о победе над «Ленинградкой»
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Доигровщица челябинского «Динамо-Метар» прокомментировала победу над «Ленинградкой» (3:0) в матче 24-го тура женской Суперлиги.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 24-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Вдовина, Сорокина, Форналева, Васильева, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова

«Любая победа даётся непросто. Но мы с самого начала матча показали наше желание бороться и победить. Показали хорошую игру на блоке и в защите, но, конечно, самое главное — это настрой и желание.

Можно сказать, что вторая партия стала решающей, если бы мы не смогли переломить ход этой партии, то игра могла закончиться совсем по-другому. Закончить игру эйсом всегда приятно. Мне кажется, это идеальное завершение любого матча», — сказала Мамедова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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