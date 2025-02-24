«Показали хорошую игру на блоке и в защите». Мамедова — о победе над «Ленинградкой»

Доигровщица челябинского «Динамо-Метар» прокомментировала победу над «Ленинградкой» (3:0) в матче 24-го тура женской Суперлиги.

«Любая победа даётся непросто. Но мы с самого начала матча показали наше желание бороться и победить. Показали хорошую игру на блоке и в защите, но, конечно, самое главное — это настрой и желание.

Можно сказать, что вторая партия стала решающей, если бы мы не смогли переломить ход этой партии, то игра могла закончиться совсем по-другому. Закончить игру эйсом всегда приятно. Мне кажется, это идеальное завершение любого матча», — сказала Мамедова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.