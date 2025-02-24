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Всего семь очков набрали россиянки в 24-м туре итальянской Серии А1

В Италии завершился 24-й тур женской волейбольной Серии А1. По ходу матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали семь очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, на тай-брейке победил «Бергамо» со счётом 3:2 (26:28, 25:10, 25:21, 22:25, 17:15). Толок набрала одно очко, Акимова на площадку не вышла.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 0:3 (20:25, 15:25, 16:25) уступил «Имоко Конельяно». Россиянка принесла команде три очка.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 3:0 (25:16, 25:22, 28:26) победил «Рому». Россиянка на площадку не вышла.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, одержал победу над «Пинероло» со счётом 3:1 (25:16, 19:25, 25:22, 32:30). Антропова набрала 32 очка, Котикова – два.

«Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь уступил «Веро Воллей» со счётом 2:3 (21:25, 25:23, 14:25, 25:12, 12:15). Россиянка набрала одно очко.

После 24-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой, «Новара» Толок и Акимовой, «Кьери» Ляшко и «Валлефолья» Кобзарь сохранили второе, четвёртое, пятое и восьмое места в турнирной таблице соответственно. «Кунео» Капраловой вновь опустилось с 10-го на 11-е место.