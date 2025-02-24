Женская Суперлига: результаты игрового дня 24 февраля

Сегодня, 24 февраля, состоялся один матч 24-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 24-й тур. 24 февраля:

«Динамо» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:19, 25:12, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб из Казани «Динамо-Ак Барс».