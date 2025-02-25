Россиянки в турецкой Лиге Султанлар: результаты 22-го тура

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В Турции завершился 22-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 58 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:21) победил «Бешикташ». Лазарева набрала 23 очко, Курило на площадку не вышла.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой победил «Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:20). Федоровцева принесла команде 13 очков, Кочурина очков не набрала.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:1 (28:26, 25:23, 18:25, 25:18) победил «Тюрк Хава Йоллари». Россиянка набрала 22 очка.

После 22-го тура Лиги Султанлар все клубы с россиянками в составе сохранили свои места в турнирной таблице: «Фенербахче» Федоровцевой – первое место, «Вакифбанк» Марковой – третье, «Кузейбору» Лазаревой и Курило – шестое, «Зерен Спор» Кочуриной – седьмое место.