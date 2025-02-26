Мужская Суперлига: результаты игрового дня 25 февраля

25 февраля стартовал 28-й тур чемпионата России — 2024/2025 среди команд мужской PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 28-й тур. Результат игрового дня 25 февраля:

«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) – 2:3 (25:23, 21:25, 20:25, 25:20, 12:15).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт в четвертьфинал напрямую, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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