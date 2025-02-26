Мужская Суперлига: результаты игрового дня 25 февраля
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25 февраля стартовал 28-й тур чемпионата России — 2024/2025 среди команд мужской PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшего игрового дня.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
25 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
2 : 3
Факел Ямал
Новый Уренгой
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Феоктистов, Шпилёв, Данилов, Йовович, Заступов, Еремин, Аксютин, Терентьев, Литвинов, Щербаков
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Квочко, Хираудо, Мозжухин, Данани, Казбанов, Андреев, Крот, Сидоренко, Капранов, Морозов, Эннс, Пипуныров
Волейбол. Суперлига, мужчины, 28-й тур. Результат игрового дня 25 февраля:
«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) – 2:3 (25:23, 21:25, 20:25, 25:20, 12:15).
В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт в четвертьфинал напрямую, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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