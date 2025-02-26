Мужская Суперлига: расписание игрового дня 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, продолжится 28-й тур мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 28-й тур. Расписание дня

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово).

19:00. «Белогорье» (Белгород) — «МГТУ» (Москва).

19:30. «Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.