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Новосибирский «Локомотив» обыграл «Кузбасс» в 28-м туре мужской Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Кузбасс» в 28-м туре мужской Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал победу в матче 28-го тура мужской PARI Суперлиги над «Кузбассом» из Кемерово. Счёт — 3:1 в пользу железнодорожников.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 28-й тур. Результаты матча:

  • «Локомотив» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:17, 25:17, 22:25, 25:20).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
26 февраля 2025, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Кузбасс
Кемерово
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кобзарь
Кузбасс: Коваликов, Павлов, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов

На данный момент в активе «Локомотива» 59 очков. Они занимают второе место в турнирной таблице и уступают казанскому «Зениту» 12 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
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