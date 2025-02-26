Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в домашнем матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 26 февраля, волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Матч 28-го тура мужской Суперлиги завершился в трёх партиях со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:19).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
26 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Борило, Авдоченко
В турнирной таблице чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» занимает первое место с 74 очками. «Динамо-ЛО» располагается на шестой строчке с результатом 45 очков.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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