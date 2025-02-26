Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в домашнем матче мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в домашнем матче мужской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Матч 28-го тура мужской Суперлиги завершился в трёх партиях со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:19).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 28-й тур
26 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Борило, Авдоченко

В турнирной таблице чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» занимает первое место с 74 очками. «Динамо-ЛО» располагается на шестой строчке с результатом 45 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Суперлига (м). Турнирная таблица
Суперлига (м). Календарь
Комментарии
Новости. Суперлига мужчины
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android