Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в домашнем матче мужской Суперлиги

Сегодня, 26 февраля, волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Матч 28-го тура мужской Суперлиги завершился в трёх партиях со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:19).

В турнирной таблице чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» занимает первое место с 74 очками. «Динамо-ЛО» располагается на шестой строчке с результатом 45 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.