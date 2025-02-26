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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 26 февраля

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 26 февраля
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Сегодня, 26 февраля, продолжился 28-й тур мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 28-й тур. Результаты дня

«Локомотив» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:17, 25:17, 22:25, 25:20).

«Белогорье» (Белгород) — «МГТУ» (Москва) — 3:0 (25:21, 27:25, 25:19).

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:19).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Суперлига (м). Календарь
Суперлига (м). Турнирная таблица
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